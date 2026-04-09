Durante una partita della Serie A canadese è stata applicata per la prima volta la regola di Wenger relativa al fuorigioco. La modifica riguarda il posizionamento degli attaccanti e l’interpretazione delle linee di gioco. La decisione è stata presa durante il match e questa applicazione potrebbe influenzare le future interpretazioni delle regole nel calcio a livello internazionale. Una fotografia scattata in quell’occasione mostra chiaramente l’applicazione della nuova normativa.

Una nuova regola per il fuorigioco, messa in atto durante un match nella Serie A canadese, potrebbe presto trovare spazio nel calcio internazionale. In nord America è infatti partita la prima sperimentazione concreta della cosiddetta legge Wenger, proposta che punta a modificare uno dei principi più discussi del regolamento moderno introducendo il criterio della "luce" tra attaccante e difensore. Cosa dice questa legge? Che un calciatore che attacca non viene più considerato irregolare se una parte del corpo resta ancora allineata con l’ultimo difendente. L'annullamento scatta soltanto se c'è ‘luce’ tra lui e il difendente, cioè quando nessun segmento utile del corpo si trova più sulla stessa linea di chi difende. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuorigioco, applicata per la prima volta la regola di Wenger: occhio a questa foto

Applicata per la prima volta la regola di Wenger per il fuorigioco: in questa foto è tutto buonoLa nuova regola del fuorigioco ha debuttato in Canada: secondo la legge Wenger gli attaccanti sono in gioco se una parte del corpo è in linea con chi...

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Novità sul fuorigioco in fase di sperimentazione. Nella Canadian Premier League è stata testata la cosiddetta “riforma Wenger”, una possibile modifica alla regola del fuorigioco: il giocatore è considerato in posizione regolare se almeno una parte del suo co - facebook.com facebook

All’ultimo respiro: l’Arsenal trova il gol vittoria al 91’ Havertz decide il match nei minuti di recupero. Ospiti che si vedono anche annullare un gol di Zubimendi per fuorigioco di Gyokeres. Sfida apertissima tra Sporting e Arsenal #CorrieredelloSport x.com