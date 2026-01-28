Arezzo si prepara a ospitare un evento dedicato alle fiabe. Domenica 1 febbraio, alle 18, la Libreria Edison accoglierà la presentazione del libro

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Domenica 1 Febbraio ore 18 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "" Il dna della fiaba volume primo: La vera storia di Cenerentola"" di Isabelle Adriani edita da Edizioni Nisroch. "Il DNA della Fiaba" è una collana di 12 volumi che svela le vere origini storiche, i luoghi e i personaggi reali celati dietro le fiabe classiche. Il primo volume è dedicato alla vera storia di Cenerentola, ispirata alla figura storica di Rodopi. Il libro narra le vicende di Rodopi (o Doricha), una giovane tracia venduta come schiava in Egitto 2650 anni fa, diventata poi regina grazie a una scarpetta dorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presentazione del libro "Il dna della fiaba volume primo: La vera storia di Cenerentola" di Isabelle Adriani

