Gioventù Nazionale pubblicizza nelle scuole la presentazione di un libro su Kirk organizzato da Fdi
Gioventù Nazionale ha distribuito volantini davanti alle scuole di Pordenone per promuovere un evento legato a un libro su Charlie Kirk, organizzato da Fratelli d’Italia e dal movimento giovanile. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di studenti e genitori, sollevando domande sulla presenza di gruppi politici nelle scuole e sul modo in cui vengono promossi determinati contenuti.
Ancora un'invasione di campo nelle scuole, da parte di Gioventù Nazionale e Azione studentesca: giovani di estrema destra hanno fatto volantinaggio davanti alle scuole a Pordenone per promuovere la presentazione di un libro su Charlie Kirk, evento organizzato da Fdi e da Gioventù Nazionale. Badin (Sinistra italiana) a Fanpage.it: "Offensiva subdola, l'estrema destra vuole cercare di avere successo nella Gen Z". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pordenone, la sinistra contro la presentazione del libro di Caramelli su Kirk. FdI: “Non prendiamo lezioni”Alla sinistra non piace il libro del giornalista Gabriele Caramelli su Charlie Kirk, questo ormai è chiaro.
