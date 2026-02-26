Gioventù Nazionale pubblicizza nelle scuole la presentazione di un libro su Kirk organizzato da Fdi

Gioventù Nazionale ha distribuito volantini davanti alle scuole di Pordenone per promuovere un evento legato a un libro su Charlie Kirk, organizzato da Fratelli d’Italia e dal movimento giovanile. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di studenti e genitori, sollevando domande sulla presenza di gruppi politici nelle scuole e sul modo in cui vengono promossi determinati contenuti.