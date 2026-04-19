Questo bimbo divenne uno degli uomini più cattivi di sempre

Un ragazzino descritto come molto intelligente, ma privo di affetto, è stato ricordato per essere diventato uno degli uomini più cattivi di sempre. Tra i compagni di scuola era noto con un soprannome che rifletteva la sua intelligenza vivace, ma questa caratteristica non andava di pari passo con le qualità umane. La sua figura ha suscitato attenzione per la natura del suo comportamento nel corso degli anni.

Era brillante, questo era innegabile. Ma nessuno lo avrebbe mai definito una persona affettuosa. Tra i compagni di classe aveva un soprannome che diceva tutto: un “cervello ambulante”. Suonava il trombone nella banda della scuola. Saltò diversi anni di scuola. Entrò ad Harvard a soli 16 anni. Per i vicini, i suoi genitori erano il tipo di persone che “sacrificavano tutto ciò che avevano per i propri figli”. A giudicare da ogni aspetto esteriore, gli erano stati concessi doni rari — e ogni opportunità per costruirsi una vita straordinaria. Ciò che scelse invece di fare avrebbe sconvolto il mondo. Nel 1942, un bambino nacque a Chicago, in una famiglia polacco-americana della classe operaia.🔗 Leggi su Newsner.it

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