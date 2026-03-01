Khamenei uno degli uomini più malvagi della storia è morto

Donald Trump ha annunciato sulla sua piattaforma social la morte di Khamenei, definendolo uno degli uomini più malvagi della storia. L'ex presidente ha condiviso questa informazione senza ulteriori dettagli o commenti. La notizia si diffonde mentre si conosce che Khamenei era il capo politico di un importante paese mediorientale. La sua scomparsa rappresenta un evento rilevante nel panorama internazionale.

L'ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, confermando l'uccisione del capo politico, religioso e militare dell’Iran Sabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la morte di Ali Khamenei sul suo social Truth. Khamenei era la Guida suprema, cioè il capo politico, religioso e militare dell’Iran: la sua uccisione è il momento storico più importante per il paese dal 1979, anno della rivoluzione, quando fu fondata la Repubblica Islamica. Trump ha definito Khamenei «uno degli uomini più malvagi della storia». Ha aggiunto che Khamenei e la sua «gang di DELINQUENTI sanguinari» non sono riusciti a sfuggire ai sistemi di intelligence e di localizzazione a disposizione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L'attacco congiunto Usa-Israele ha centrato uno dei suoi obiettivi. Il leader iraniano Ali Khamenei è stato ucciso in un compound di Teheran. Nel bombardamento sarebbero morti anche alcuni parenti della Guida suprema e alti funzionari del Paese. Nella gior - facebook.com facebook

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com