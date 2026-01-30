Un bambino cresciuto in una cittadina tranquilla diventa uno degli uomini più malvagi d’America. Era un ragazzo timido, normale, che passava le giornate a consegnare i giornali e a fare parte degli scout. Nessuno avrebbe immaginato che un giorno avrebbe scelto una strada oscura.

Era un ragazzo timido e tranquillo cresciuto in una piccola città, educato, apparentemente normale, che consegnava i giornali e faceva parte degli scout. È quasi impossibile immaginare che il ragazzo dall’aspetto innocente in questa foto sarebbe diventato uno dei criminali più famosi della storia. Sua sorella era sua madre. Anche il bambino dall’aspetto più innocuo può diventare irriconoscibile se la sua infanzia è segnata dal caos, dalla violenza e dall’abbandono. Questo ragazzo, nato nel 1946 a Burlington, nel Vermont, ha avuto un inizio di vita turbolento. Giravano voci che potesse essere il frutto di un incesto e suo padre non fu mai conosciuto. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Questo bimbo divenne uno degli uomini più malvagi d’America

Approfondimenti su America Giovani

Nel dibattito pubblico, alcune opinioni suscitano riflessioni approfondite.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Le 3 Razze di Cani che Non Hanno Paura di Niente

Per ultima sconvolge la morte di Alex Pretti per mano dell' ICE! Ma qualche giorno fa anche una donna è stata ammazzata da questa sedicente polizia federale. Per non parlare dell’arresto di Liam, il bimbo di appena cinque anni. Se questa è l'America di oggi - facebook.com facebook