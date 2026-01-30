Questo bimbo divenne uno degli uomini più malvagi d’America

Un bambino cresciuto in una cittadina tranquilla diventa uno degli uomini più malvagi d’America. Era un ragazzo timido, normale, che passava le giornate a consegnare i giornali e a fare parte degli scout. Nessuno avrebbe immaginato che un giorno avrebbe scelto una strada oscura.

Era un ragazzo timido e tranquillo cresciuto in una piccola città, educato, apparentemente normale, che consegnava i giornali e faceva parte degli scout. È quasi impossibile immaginare che il ragazzo dall’aspetto innocente in questa foto sarebbe diventato uno dei criminali più famosi della storia. Sua sorella era sua madre. Anche il bambino dall’aspetto più innocuo può diventare irriconoscibile se la sua infanzia è segnata dal caos, dalla violenza e dall’abbandono. Questo ragazzo, nato nel 1946 a Burlington, nel Vermont, ha avuto un inizio di vita turbolento. Giravano voci che potesse essere il frutto di un incesto e suo padre non fu mai conosciuto. 🔗 Leggi su Newsner.it

