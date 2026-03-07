L’estrema difesa di Luca Spada | Mai lavorato per l’agenzia funebre I colleghi? Siamo una famiglia

Luca Spada, 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, ha ribadito di non aver mai lavorato per un’agenzia funebre e ha affermato che i colleghi sono come una famiglia. Spada è attualmente indagato per l’omicidio volontario di cinque anziani trasportati con l’ambulanza nel corso del 2025. La sua posizione è stata difesa con fermezza nelle ultime dichiarazioni pubbliche.

Luca Spada torna a parlare. Il meldolese 27enne autista soccorritore della Croce Rossa è indagato per omicidio volontario di cinque anziani nel corso del 2025, tutti trasportati dall’ambulanza dove operava. Il dipendente del comitato di Forlimpopoli-Bertinoro era in congedo volontario dal 26 novembre (inizio dell’indagine). Ora è sospeso dal servizio. Fra le ipotesi formulate in merito all’eventuale movente, le indagini si sono indirizzate verso i suoi rapporti con un’impresa di pompe funebri. Spada, può chiarire? "Ho un rapporto di familiarità, amicizia, sin da quando ero ragazzo, ma non ho mai avuto alcun tipo di rapporto professionale con loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’estrema difesa di Luca Spada: "Mai lavorato per l’agenzia funebre. I colleghi? Siamo una famiglia" Morti in ambulanza a Forlì, legame sospetto tra Luca Spada e un'agenzia funebre: "Solo un amico di famiglia"Emerge un nuovo elemento nella vicenda delle morti sospette in ambulanza a Forlì. Autista della Croce Rossa indagato per l’omicidio di 5 anziani: ipotesi rapporti con un’agenzia funebreSarebbe al vaglio degli inquirenti la relazione del 27enne autista della Croce Rossa, indagato dalla Procura di Forlì per omicidio volontario... Aggiornamenti e notizie su Luca Spada. Discussioni sull' argomento L’estrema difesa di Luca Spada: Mai lavorato per l’agenzia funebre. I colleghi? Siamo una famiglia; Guerra all'Iran, coinvolta anche l'Europa (e avanza un nuovo Khamenei). Morti in ambulanza a Forlì, l'autista indagato Luca Spada si difende in tv: Mi dipingete come un mostroIndagato a Forlì l’autista di ambulanza Luca Spada per cinque morti sospette, in tv si difende: Mi dipingete come un mostro ... virgilio.it Luca Spada, otto morti sospette e il dolore delle figlie di Victor Benini: «Era lui a guidare l'ambulanza quando papà è stato male. È peggio del lutto»Otto morti sospette, una famiglia sotto choc e il sospetto che coinvolge un giovane autista di ambulanze: Luca Spada, 27 anni, indagato a piede libero per omicidio aggravato dalla premeditazione ... leggo.it #forli #cesena Luca Spada, l’autista soccorritore indagato per l’omicidio volontario di anziani in ambulanza Bufera sul 27enne di #meldola , accusato di aver ucciso 5 o più persone con delle siringhe. Si professa innocente, ma proseguono le indagini sulle tele - facebook.com facebook #morti sospetto in #ambulanza, i colleghi di #luca spada: «Quando c'era lui, succedevano cosa strane...» x.com