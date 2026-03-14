Viareggio Futura | ascolto attivo per una città più forte

Questa mattina nel Nuovo Mercato Ittico di Viareggio si è svolta la presentazione dello studio Viareggio Futura, un’indagine che ha coinvolto cittadini, imprese e associazioni locali. L’obiettivo è raccogliere idee e opinioni per definire un progetto di sviluppo condiviso per la città. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà del territorio, tutte interessate a contribuire al futuro di Viareggio.

Questa mattina, nel cuore pulsante del Nuovo Mercato Ittico di Viareggio, si è tenuta la presentazione dello studio Viareggio Futura, un’indagine partecipata che ha coinvolto cittadini, imprese e associazioni per tracciare una visione condivisa dello sviluppo cittadino. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e realizzata in collaborazione con il centro ricerche Scientia atque Ususper la comunicazione generativa Ets, non si limita a raccogliere dati ma costruisce attivamente il futuro della città attraverso l’ascolto diretto. I risultati emersi delineano un ritratto fedele e senza filtri di una comunità che possiede punti di forza consolidati, come il distretto nautico e il settore florovivaistico, e che sta trasformando le potenzialità latente in progetti concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Articoli correlati Leggi anche: Mattarella: 'sempre più forte desiderio di pace, ripugnante chi la nega sentendosi più forte' Meeting ’Città di Grosseto’, la squadra locale più forte delle altre dodiciSi è concluso il quarantesimo Meeting Nazionale Giovanile di nuoto Città di Grosseto con il migliore dei risultati possibili.