Quella del No è una vittoria di Pirro | il partito delle toghe rovina le toghe
Nel referendum sulla riforma della magistratura, il risultato ha visto prevalere il sì, ma si tratta di una vittoria che, secondo alcuni osservatori, ha conseguenze negative per l’Associazione nazionale dei magistrati. L’esito del voto ha infatti evidenziato come le posizioni più radicali all’interno dell’organizzazione possano indebolirne la capacità di rappresentanza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle divisioni interne e sui rischi di un’estremizzazione delle posizioni.
Nel 2010 la Corte Suprema Usa (caso Citizen united vs Federal election commission) abolì qualsiasi tetto ai finanziamenti delle corporation nelle campagne elettorali. La sentenza di fatto escluse milioni di cittadini americani dalla partecipazione politica, visto che a quel punto nessun candidato «normale» poteva sperare di avere chance reali di affermazione rispetto ai candidati iper finanziati. Da alcuni osservatori (Joseph Stiglitz, per esempio, o Paul Krugman) quella sentenza è considerata il punto di avvio del processo crescente di sfiducia popolare nel sistema giudiziario Usa e del progressivo astensionismo elettorale. Evidente il...🔗 Leggi su Laverita.info
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Il no a Orban è anche un sì all’Unione Europea; Il calcio è un malato che non può morire. In attesa che guarisca, l'Italia vince lo stesso; Mps, perché Delfin ha detto sì a Lovaglio (e no a Caltagirone); Vittoria del no al referendum, Bachelet: Come quella partigiana. Renzi: Meloni prenda atto del voto.
Cosa succede al governo e all’opposizione dopo la vittoria del No al referendumLa vittoria del No al referendum sulla riforma della magistratura segna la prima grande sconfitta per la maggioranza che sostiene il Governo Meloni. E fa suonare il campanello d’allarme nel ... tpi.it
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Gentilissimi scrivo in merito ad una mail arrivatami dall’usp di appartenenza. Io sono una docente neo immessa in ruolo da gae con vincolo triennale ma con deroga figli. Nella mia domanda di trasferimento ho mess come prima sede quella del mio comune di - facebook.com facebook
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