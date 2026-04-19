Quella del No è una vittoria di Pirro | il partito delle toghe rovina le toghe

Nel referendum sulla riforma della magistratura, il risultato ha visto prevalere il sì, ma si tratta di una vittoria che, secondo alcuni osservatori, ha conseguenze negative per l’Associazione nazionale dei magistrati. L’esito del voto ha infatti evidenziato come le posizioni più radicali all’interno dell’organizzazione possano indebolirne la capacità di rappresentanza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle divisioni interne e sui rischi di un’estremizzazione delle posizioni.