Milano, 24 marzo 2026 – “Viva la Lombardia! Oggi più che mai rivendico l’orgoglio di essere lombardo e desidero ringraziare la gente di questa regione”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta l’esito del referendum sulla Giustizia che in Lombardia, a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale, ha visto prevalere il “sì”. “Il risultato elettorale in democrazia va sempre accettato – aggiunge il governatore – ma lasciatemi sottolineare come, ancora una volta, la mia Lombardia abbia dimostrato di essere una terra coraggiosa e i lombardi fautori del cambiamento e dell’innovazione". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in queste settimane si è schierato per il no al referendum Giuseppe Sala: “Il referendum è stato il Papeete della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio Fontana esulta per il “sì” lombardo e critica i magistrati che festeggiano: “L’Anm è un partito. La vittoria delle toghe? Si polarizza la contrapposizione”

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Temi più discussi: Fontana all’attacco: Chi si oppone al referendum lo fa per malafede e interessi di partito. Paralimpiadi? I media le hanno coperte poco; Milano-Cortina, Fontana: Ai Giochi presenza femminile pari se non superiore a quella maschile; Milano-Cortina, Attilio Fontana: Donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie; Referendum Giustizia, in Lombardia vince il Sì ma a Milano si impone il No. Sala: Il Paese è contendibile. Capelli (Pd): Fermata la furia sovranista.

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Contro di me inaccettabili minacce di morte. La denuncia di Attilio FontanaIl presidente della Lombardia ha annunciato di esser passato alle vie legali nei confronti di chi lo ha minacciato di morte sui social dopo il suo post per il Sì al referendum ... msn.com

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Massima solidarietà al presidente Attilio #Fontana per le gravi e inaccettabili minacce ricevute. Chi usa l’intimidazione, l’odio e la violenza verbale si pone fuori dai principi fondamentali della democrazia. Non è dissenso: è un attacco alle #Istituzioni e alla con x.com