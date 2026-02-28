Maratona per il sì a Roma | 50 magistrati ci mettono la faccia Una lezione al partito delle toghe contrario alla riforma

A Roma, cinquanta magistrati si sono radunati a Palazzo Wedekind in piazza Colonna per partecipare a una maratona a favore del sì al referendum. Questi giudici hanno scelto di far conoscere pubblicamente il loro sostegno, in netto contrasto con le posizioni dell’Associazione nazionale magistrati. L’evento, organizzato in centro città, ha attirato l’attenzione sulla loro presenza e sulla loro presa di posizione.

Ci mettono la faccia. Cinquanta 50 magistrati per il sì al referendum, contrari ai diktat dell’Anm, si sono dati appuntamento a Roma a Palazzo Wedekind, nella centralissima piazza Colonna, per animare la maratona per il sì. L’iniziativa, promossa dal Comitato nazionale Sì Riforma, ha riunito toghe provenienti da tutta Italia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Ad aprire i lavori è stata l’avvocato Isabella Bertolini, componente del Csm e segretario generale del Comitato nazionale Sì Riforma. “Quella di oggi è molto più di un’iniziativa pubblica: è una chiamata alla responsabilità”, ha detto. “La presenza di cinquanta magistrati dimostra con chiarezza che non esiste una magistratura monoliticamente schierata per il no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

