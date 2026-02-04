La principessa Kate Middleton si fa notare in Galles con un abito arancione optical e un cappotto bon-ton, sfidando la moda tradizionale. La sua scelta di colori vivaci e look originali fa parlare di sé, dimostrando di voler rompere gli schemi e lasciare il segno anche in occasioni ufficiali.

B asta cappotti bon-ton e colori pastello: l’ultima apparizione di Kate Middleton in Galles è un vero e proprio manifesto di stile “fuori dagli schemi”. Per la sua visita ai distretti tessili locali, la Principessa del Galles ha sorpreso tutti scegliendo un audace capospalla anni Sessanta dalla fantasia optical, rompendo la sua stessa regola non scritta dei look monocromatici invernali. Un omaggio vibrante all’artigianato britannico che nasconde, tra le trame del tessuto, un legame inaspettato con il passato e. con Meghan Markle. Vestito lungo a balze Estate 2025. guarda le foto Il cappotto optical di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa conquista il Galles in arancione optical e lancia una sottile sfida alla cognata sul filo del fashion

Approfondimenti su Kate Middleton

La principessa del Galles dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, riutilizzando uno dei suoi capi più amati per una visita a sorpresa all’Ever After Garden di Londra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kate Middleton

