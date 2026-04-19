Quattro studenti sono stati denunciati dopo aver prelevato una foto di una giovane da social media, modificandola con strumenti di intelligenza artificiale per rappresentarla senza vestiti, e condividendo il risultato tramite applicazioni di messaggistica. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabilità. La diffusione di immagini manipolate di questo tipo rappresenta un problema crescente in ambito digitale.

Scaricano dai social la foto di una studentessa, la manipolano con l’intelligenza artificiale per raffigurarla nuda e poi diffondono il tutto via chat. Un comportamento che potrebbe essere considerato soltanto una ‘bravata’ da chi lo ha commesso, ma che invece è qualcosa di molto più grave. E, soprattutto, che può generare serie conseguenze, anche dal punto di vista penale. Ne sanno qualcosa i quattro giovani che sono stati individuati dalla polizia di Stato come presunti autori di quell’immagine modificata. Al termine degli accertamenti portati avanti dagli investigatori della questura, sono stati tutti denunciati per il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (un illecito punito con la reclusione da uno a cinque anni).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro studenti denunciati. Scaricano la foto di una giovane e la ‘spogliano’ utilizzando l’IA

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