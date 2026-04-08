I carabinieri di Bondeno hanno recentemente scoperto due persone che stavano scaricando rifiuti su un terreno privato. Gli individui sono stati colti sul fatto e denunciati alla procura per aver abbandonato i rifiuti in modo illecito. L’episodio ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine sulla tutela dell’ambiente e sulla repressione di comportamenti illegali. La vicenda si aggiunge a una serie di interventi mirati al controllo del rispetto delle norme ambientali.

Resta alta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente da parte dei carabinieri di Bondeno, che nei giorni scorsi hanno sorpreso e denunciato alla procura due persone per abbandono illecito di rifiuti. Grazie alla segnalazione di un’attività sospetta in località Cantalupo, fatta da un cittadino al 112, è stato possibile attivare tempestivamente una pattuglia già in circuito per il quotidiano controllo del territorio, che ha immediatamente raggiunto il luogo indicato al telefono dal segnalante. Giunti sul posto, i carabinieri hanno colto sul fatto due persone, identificate in un 27enne e una 44enne, intente a scaricare illegalmente su di un terreno agricolo vecchi arredi in plastica (tavoli e sedie) e voluminose radici di piante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaricano rifiuti in un terreno. Colti sul fatto e denunciati

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