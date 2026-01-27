Arrivano con il camion e scaricano materasso e divano lungo la strada | individuati e denunciati a Moncalieri

Da torinotoday.it 27 gen 2026

In un'operazione recente, sono stati individuati e denunciati a Moncalieri due persone che hanno scaricato un materasso e un divano lungo la strada. Gli interventi mirano a garantire la sicurezza e il decoro urbano, contrastando comportamenti illeciti che disturbano la comunità locale.

Sono arrivati con un camioncino e hanno scaricato lungo la strada un materasso matrimoniale, un divano comprensivo di materasso a molle e altre parti smontate. È accaduto in località Baden Powell a Moncalieri. Grazie al ritrovamento dei rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo e a una.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

