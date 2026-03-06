Borse di Studio 2025 2026 a Frosinone | bando del Comune per studenti delle scuole superiori

Il Comune di Frosinone ha aperto il bando per le Borse di Studio 20252026 rivolto agli studenti delle scuole superiori. Le procedure di ammissione sono state avviate dal settore pubblica istruzione, sotto la direzione dell’assessore Mario Grieco. L’avviso pubblico è stato emesso dalla Regione Lazio e riguarda la concessione dei benefici per l’anno scolastico 20252026.

Domande entro l'8 aprile 2026 per gli studenti residenti a Frosinone con ISEE fino a 15.748,78 euro: contributo da 150 a 500 euro previsto dalla Regione Lazio Il settore pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato dall'assessore Mario Grieco, rende noto che sono partite le procedure relative all'ammissione al beneficio delle Borse di Studio 20252026, come da avviso pubblico della Regione Lazio. Il bando è rivolto agli studenti residenti a Frosinone frequentanti, per l'anno scolastico 20252026, una Scuola secondaria di secondo grado statale o paritario (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con...