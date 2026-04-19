In diverse città italiane, sono state organizzate manifestazioni che hanno coinvolto gruppi molto diversi tra loro, dai centri sociali alle forze di centrodestra. L’obiettivo apparente è stato quello di contestare le posizioni espresse dal leader della Lega, noto per le sue posizioni sui temi dell’immigrazione. Le piazze si sono riempite con partecipanti provenienti da schieramenti politici e sociali differenti, creando un quadro di mobilitazione variegata.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Solo Matteo Salvini poteva riuscire nel capolavoro di portare in piazza contro le sue confuse idee remigrazioniste un arco di soggetti che è andato dai centri sociali a Forza Italia. Milano ha respinto il razzismo leghista surclassando numericamente piazza Duomo. Secondo gli organizzatori sono state 30 mila le persone che complessivamente hanno partecipato alle iniziative contro il raduno leghista. La giornata inizia in modo insolito: alle 10 di mattina all’Arco della Pace esponenti di Forza Italia guidati dal responsabile immigrazione del partito a Milano Amir Atrous erano in piazza insieme ad alcune persone di seconda generazione che vivono e lavorano in città.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quattro piazze per circondare la Lega

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