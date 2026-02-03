Pacchetto Sicurezza l’ok slitta a giovedì | non ci sarà la cauzione per le piazze La Lega protesta | Misura necessaria

Il Consiglio dei ministri ha annunciato che si riunirà giovedì alle 17, spostando di un giorno l’approvazione del nuovo pacchetto Sicurezza. Nel decreto e nel disegno di legge firmati dal ministro Piantedosi si annunciano modifiche importanti, come l’assenza della cauzione per le piazze. La misura arriva come risposta alle violenze di sabato scorso a Torino, con la Lega che già si schiera a favore, sostenendo che si tratta di un passo necessario. La decisione di rinviare la riunione ha alimentato le polemiche

Sarà giovedì alle 17 il Consiglio dei ministri – atteso in un primo momento per domani – che dovrebbe avere all’ordine del giorno il nuovo pacchetto Sicurezza, un decreto-legge e un disegno di legge firmati dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sulla cui approvazione il governo ha scelto di accelerare come reazione alla guerriglia urbana di sabato a Torino. Nel decreto-legge dovrebbero entrare la stretta sul porto e la vendita ai minorenni di coltelli – decisa sull’onda del caso del minorenne ucciso a La Spezia – così come lo scudo penale pensato per le forze dell’ordine, che prevede la non iscrizione nel registro degli indagati quando una lesione o un omicidio potrebbe essere stato compiuto per legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pacchetto Sicurezza, l’ok slitta a giovedì: non ci sarà la cauzione per le piazze. La Lega protesta: “Misura necessaria” Approfondimenti su Pacchetto Sicurezza Sicurezza, Cdm atteso per giovedì alle 17. Lega in pressing: norma con cauzione per chi va in piazza Questa settimana il governo si riunisce di nuovo giovedì alle 17. Sparatoria a Milano: muore un ventenne. La Lega: "Ora pacchetto sicurezza" Un incidente mortale si è verificato a Milano, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita in via Giuseppe Impastato, poco prima delle 18 del 26 gennaio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pacchetto Sicurezza Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza, frenata del governo al fermo preventivo di 12 ore: Servono approfondimenti; Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Giorgia Meloni pronta alla linea dura: a breve l’ok al decreto Sicurezza; Sicurezza, al via a Palazzo Chigi vertice con Meloni e ministri. Pacchetto Sicurezza, dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale: le misure in arrivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pacchetto Sicurezza, dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale: le misure in arrivo ... tg24.sky.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA: BARELLI (FI), MAI PIÙ VIOLENZA COME A TORINO, SUBITO OK AL PACCHETTO DEL GOVERNO»SICUREZZA: BARELLI (FI), MAI PIÙ VIOLENZA COME A TORINO, SUBITO OK AL PACCHETTO DEL GOVERNO ... agenziagiornalisticaopinione.it Dovrebbe tenersi giovedì il prossimo CdM con il nuovo pacchetto #sicurezza. Ieri il vertice di governo a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ribadisce il pieno sostegno alle forze dell'ordine e lancia un appello alle opposizioni per una risoluzione unitaria Carla Macr x.com Accelerare, per dare un segnale. Approvare subito il pacchetto Sicurezza in Consiglio dei ministri (un decreto e un disegno di legge) per rispondere alle violenze di sabato sera a Torino contro le forze dell’ordine. Di Giacomo Salvini - facebook.com facebook

