Quattro famiglie e undici persone sono senza casa a causa di un incendio scoppiato venerdì nel primo pomeriggio a Ripalta Guerina. Le fiamme hanno distrutto le abitazioni coinvolte, e le operazioni di spegnimento sono durate più di dieci ore, con l’intervento di due squadre di vigili del fuoco. Attualmente, le famiglie chiedono aiuto ai sindaci dei paesi vicini, poiché a Ripalta Guerina non ci sono spazi disponibili per ospitarle.

Ripalta Guerina (Cremona), 19 aprile 2026 – Quattro famiglie, undici persone in cerca di un tetto, dopo che le loro abitazioni sono andate distrutte da un incendio che è scoppiato venerdì nel primo pomeriggio e ha impegnato due squadre di vigili del fuoco per oltre dieci ore. “Qui in paese non ci sono case libere – dice il sindaco Luca Guerini –. L’abitato è piccolo ( Ripalta Guerina conta poco più di 500 abitanti, ndr ) e non abbiamo disponibilità. Mi sono subito messo in contatto con i sindaci dei paesi vicini per cercare di dare un alloggio a queste persone. Intanto ho reperito un magazzino dove poter sistemare le suppellettili salvate dalle fiamme ”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattro famiglie in cerca di casa dopo il rogo: “Qui a Ripalta Guerina non c’è spazio. I sindaci dei paesi vicini ci aiutino”

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