Firenze, 8 aprile 2026 – A Firenze nasce 'La casa dei genitori’. Si tratta di un nuovo spazio di supporto alle famiglie, un vero e proprio spazio di rigenerazione urbana che si trova alla stazione dello Statuto, in viale Lami. I servizi della Casa dei genitori. Sono diverse le caratteristiche della Casa dei genitori, tra cui uno sportello di ascolto. Ma si possono usufruire anche servizi orientamento e sono previsti anche incontri tematici, tra cui un focus con professionisti per i genitori con figli nei primi 1.000 giorni. Sono previsti anche dei ‘Gruppi di Parola’ per figli di genitori separati. Inoltre, negli spazi della neonata Casa dei genitori sono stati pensati anche cicli di appuntamenti con professionisti su tematiche educative, psicologiche e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze nasce la Casa dei genitori: spazio di ascolto orientamento per le famiglie

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A Firenze nasce la Casa dei genitori: spazio di ascolto orientamento per le famiglieSi trova alla stazione dello Statuto e offre vari servizi, tra cui uno sportello di ascolto e cicli di appuntamenti con professionisti su tematiche educative, psicologiche e sociali ... msn.com

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