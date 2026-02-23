Taglio del nastro per La Casa dei Legami il nuovo spazio dedicato al benessere di ragazzi e famiglie

Il taglio del nastro di questa mattina a Nocera Superiore ha segnato l’apertura de “La Casa dei Legami”, uno spazio dedicato al benessere di giovani e famiglie. La scelta di creare questa struttura deriva dalla crescente esigenza di rafforzare i legami e offrire supporto concreto alla comunità. La nuova sede si propone di diventare un punto di riferimento per attività sociali e incontri di supporto. La prima iniziativa sarà un laboratorio di ascolto per i cittadini.

Si tratta di un nuovo Polo Territoriale pensato per promuovere il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie e rafforzare il tessuto sociale della comunità locale, verso un nuovo modello di welfare Taglio del nastro, questa mattina, a Nocera Superiore per “La Casa dei Legami”, il nuovo Polo Territoriale pensato per promuovere il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie e rafforzare il tessuto sociale della comunità locale, verso un nuovo modello di welfare. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, il parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, don Giuseppe Perano, gli operatori ed educatori che cureranno le attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Taglio del nastro per “Casa AdA“: "Un alloggio sereno e gratuito dedicato alle famiglie dei malati"È stato inaugurato “Casa AdA”, un alloggio gratuito e pensato per le famiglie dei pazienti in cura al Cnao, il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

Ha inaugurato il nuovo store dedicato a creatività e capi originali, al taglio del nastro 200 gadgetSabato 17 gennaio, in via Ravegnana 194 a Forlì, è stato inaugurato il nuovo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Taglio del nastro per Protagoniste; Cocktail all'avanguardia e sfide ai fornelli: taglio del nastro per Beer&Food Attraction in fiera; Taglio del nastro per la Casa della Comunità e il Punto Unico di Accesso; Signa. Taglio del nastro per la mostra Gregorio Prestia. L’artista e i suoi mondi.

Taglio del nastro per la nuova sede di Forza ItaliaLADISPOLI - Taglio del nastro, in città, per la nuova sede di Forza Italia. Appuntamento con l’inaugurazione in via suor Maria Teresa Spinelli 14/C per domani mattina alle 10.30. «Con l’apertura della ... civonline.it

Ospedale di Negrar, taglio del nastro per la chirurgia del futuroLa sanità del futuro passa per Verona: inaugurato a Negrar il nuovo Polo di Chirurgia Robotica e il Pronto Soccorso hi-tech ... veronaoggi.it

Qualiano, imprenditoria e territorio: ieri il taglio del nastro di "Bennardino Auto" - facebook.com facebook