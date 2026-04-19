Quattro defibrillatori donati in un fine settimana da Regalami un Sorriso

Nel corso di un fine settimana, quattro defibrillatori sono stati donati da un’associazione locale. La consegna si è svolta in diverse aree della città, coinvolgendo volontari e rappresentanti dell’organizzazione. L’iniziativa mira a potenziare le risposte di emergenza nei punti pubblici strategici. La consegna è avvenuta in eventi pubblici, con la presenza di cittadini e autorità. Le attrezzature saranno installate in luoghi frequentati e accessibili.

Prato, 19 aprile 2026 – Un fine settimana che lascia il segno, di quelli in cui le parole faticano a tenere il passo con ciò che si vive. La campagna di cardioprotezione promossa dalla ETS Regalami un sorriso raggiunge un nuovo traguardo: quattro defibrillatori consegnati, per un totale che sale a quota 221 macchine salvavita distribuite sul territorio. Sabato, alla sede della Pistoia Abetone, si è svolta la cerimonia di installazione di un defibrillatore pubblico, frutto concreto delle fotografie scattate durante l’edizione 2025 della gara. Un passaggio che lega in modo diretto sport e solidarietà, trasformando ogni immagine in un gesto utile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro defibrillatori donati in un fine settimana da Regalami un Sorriso Notizie correlate Prato, consegnato alla ‘ETS Regalami un sorriso’ il ricavato della 5 Km di Buon Natale col SorrisoPrato, 3 febbraio 2026 – È stato un Natale che ha saputo unire festa, sport e solidarietà quello vissuto nel cuore di Prato grazie alla 5 Km di Buon... Addio a Vanni Casciani, per 25 anni vicepresidente di “Regalami un Sorriso”Firenze, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo dell’associazionismo e del podismo toscano per la morte a 67 anni di Vanni Casciani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Treviglio, Cuore e vita e Il sogno di Iaia donano quattro nuovi defibrillatori; Riapre il circolo dopo tre anni di stop: Dono alla comunità; Il cuore di Teto batte ancora: raccolti oltre 12mila euro, c’è tempo fino a domani. Quattro defibrillatori donati in un fine settimana da Regalami un SorrisoDopo quello di sabato alla Pistoia-Abetone, tre apparecchi consegnati alla Cooperativa Sentieri Prato, alla Scuderia Ferrari Club Prato e al Tennis Club Bisenzio ... lanazione.it A Legnano quattro nuovi defibrillatori in memoria di Stefano OrtensiL’iniziativa è nata da un gruppo di genitori del gruppo basket dei figli di Stefano Ortensi – per tutti Teto – improvvisamente scomparso a causa di un arresto cardiaco. I DAE saranno installati da 6 ... legnanonews.com Il Comune di Tarantasca potenzia la sicurezza dei cittadini con l’installazione di quattro nuovi defibrillatori. L’iniziativa rientra nel progetto “Tarantasca ti abbiamo a cuore” ed è stata finanziata grazie a un contributo di 8.000 euro della Fondazione CRC, nell’am facebook