Vanni Casciani si è spento a 67 anni, lasciando un vuoto nel settore dell’associazionismo e del podismo toscano. Per 25 anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’associazione “Regalami un Sorriso”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone e le realtà che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.

Firenze, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo dell’associazionismo e del podismo toscano per la morte a 67 anni di Vanni Casciani. “Ci sono notizie che arrivano come un colpo secco, difficile da assorbire. Vanni ci ha lasciato, e farlo convivere con l’immagine della sua energia, del suo sorriso costante e della sua presenza instancabile è qualcosa che ancora fatica a trovare un senso": lo ricorda così Piero Giacomelli, presidente di Regalami un Sorriso, di cui Casciani era vicepresidente e socio fondatore. Il ricordo. "Se oggi esiste “Regalami un sorriso” è anche e soprattutto per merito suo – dice –. Socio fondatore, vicepresidente, ma nei fatti molto di più: una presenza continua, concreta, determinante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Vanni Casciani, per 25 anni vicepresidente di “Regalami un Sorriso”

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