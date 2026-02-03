Prato consegnato alla ‘ETS Regalami un sorriso’ il ricavato della 5 Km di Buon Natale col Sorriso

La città di Prato ha festeggiato con un gesto di solidarietà. I fondi raccolti durante la corsa di Natale sono stati consegnati all’associazione ‘ETS Regalami un sorriso’. È stata una giornata di sport e festa, con la corsa che ha coinvolto tanti cittadini e ha portato un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

Prato, 3 febbraio 2026 – È stato un Natale che ha saputo unire festa, sport e solidarietà quello vissuto nel cuore di Prato grazie alla 5 Km di Buon Natale col Sorriso, una manifestazione capace di trasformare una corsa in un abbraccio collettivo alla città. Nella scorsa vigilia di Natale, circa 300 podisti vestiti da Babbo Natale hanno colorato di rosso e di sorrisi le vie del centro storico, regalando a cittadini e visitatori un'atmosfera gioiosa e carica di umanità. Una vera invasione pacifica e festosa, culminata nella tradizionale foto ricordo sulla scalinata che conduce al Castello dell'Imperatore, simbolo di una Prato che sa riscoprirsi comunità attraverso il movimento e la condivisione.

