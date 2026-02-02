Incidente in viale Strasburgo scontro auto-moto | sedicenne in prognosi riservata

Un incidente in viale Strasburgo ha coinvolto un’auto e una moto sabato sera. Un sedicenne è rimasto gravemente ferito, con entrambe le gambe fratturate. I soccorsi sono arrivati subito e l’hanno portato d’urgenza al Trauma center di Villa Sofia, dove ora si trova in prognosi riservata. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

L'impatto sabato sera, all'altezza di via Norvegia. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato disarcionato dalla sella del mezzo a due ruote, è stato portato al Trauma center di Villa Sofia. Sulla dinamica indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale Un giovane ricoverato con entrambe le gambe fratturate dopo un incidente stradale. È successo sabato scorso, intorno alle 20, in viale Strasburgo, dove i sanitari del 118 hanno soccorso e portato al Trauma center di Villa Sofia un sedicenne (A. Z. le iniziali), tuttora in prognosi riservata, a causa del violento scontro tra il suo scooter e un'auto guidata da un trentunenne.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Viale Strasburgo

La polizia municipale sta conducendo indagini su un incidente avvenuto venerdì mattina in viale Strasburgo, dove un’auto ha travolto una moto e poi è fuggita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Viale Strasburgo

