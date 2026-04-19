Durante l’ultima giornata degli Europei di judo 2026, l’Italia ha ottenuto risultati significativi con le vittorie di Bellandi e Pirelli, che hanno portato a casa premi in denaro. In totale, i due atleti hanno guadagnato una somma che si aggira intorno a una cifra specifica, frutto delle premiazioni assegnate per i loro successi nelle rispettive categorie. La competizione si è conclusa con una serie di medaglie e riconoscimenti economici per i partecipanti italiani.

L’Italia ha ruggito di forza nella giornata conclusiva degli Europei 2026 di judo: dopo una prima parte di competizione un po’ contratta e condita soprattutto dalla medaglia di bronzo conquistata da Odette Giuffrida, nella domenica che ha fatto calare il sipario sul tatami di Tbilisi (Georgia) sono stati festeggiati ben due ori che hanno conferito un altro volto alla spedizione tricolore. Alice Bellandi ha completato la mitica tripla corona, diventando la prima italiana a uscire nell’impresa: dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 e Campionessa del Mondo, l’azzurro si è meritata anche il titolo continentale nella categoria fino a 78 kg e ha così unificato lo scettro dei mediomassimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi hanno guadagnato Bellandi e Pirelli con l’oro agli Europei di judo? Tra venalità e gloria

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