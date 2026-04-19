LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Pirelli agli ottavi tra poco l’esordio di Bellandi

Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti vari incontri che hanno visto protagonisti atleti di diversi paesi. Tra questi, un atleta belga ha raggiunto i quarti di finale nella categoria dei più di 100 chilogrammi dopo il ritiro di un concorrente russo. In parallelo, Pirelli ha superato gli ottavi di finale, mentre tra poco è previsto l’esordio di un altro atleta. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09: Il belga Dobre approfitta del ritiro del russo Bashaev ed è ai quarti dei +100 ks. Tra poco toccherà a Bellandi contro Ludford 9.07: La slovena Lobnik conquista la qualificazione ai quarti dei -78 kg 9.05: il polacco Teresinski si qualifica per i quarti di finale dei +100 kg 9.03: La lituana Dudenaite avanza ai quarti dei -78 kg 9.02: L’estone Priilinn Turk vince la sfida con Spijkers ed è ai quarti dei +100 kg 8.59: Reid avanza ai quarti nel tabellone dei -78 kg 8.58: IPPOOOOOOON PIRELLI! L’azzurro atterra l’avversario e avanza agli ottavi di finale, ora sapremo chi dovrà affrontare tra Karapetyan e Kuczera 8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pirelli agli ottavi, tra poco l’esordio di Bellandi Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco Bellandi e Pirelli al debutto Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: esordio vincente per Accogli e Manzi, tra poco sul tatami Carlino Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla CoronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei ... oasport.it Bellandi: “Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto” x.com Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Kara facebook