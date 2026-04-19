LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Pirelli agli ottavi tra poco l’esordio di Bellandi

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti vari incontri che hanno visto protagonisti atleti di diversi paesi. Tra questi, un atleta belga ha raggiunto i quarti di finale nella categoria dei più di 100 chilogrammi dopo il ritiro di un concorrente russo. In parallelo, Pirelli ha superato gli ottavi di finale, mentre tra poco è previsto l’esordio di un altro atleta. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09: Il belga Dobre approfitta del ritiro del russo Bashaev ed è ai quarti dei +100 ks. Tra poco toccherà a Bellandi contro Ludford 9.07: La slovena Lobnik conquista la qualificazione ai quarti dei -78 kg 9.05: il polacco Teresinski si qualifica per i quarti di finale dei +100 kg 9.03: La lituana Dudenaite avanza ai quarti dei -78 kg 9.02: L’estone Priilinn Turk vince la sfida con Spijkers ed è ai quarti dei +100 kg 8.59: Reid avanza ai quarti nel tabellone dei -78 kg 8.58: IPPOOOOOOON PIRELLI! L’azzurro atterra l’avversario e avanza agli ottavi di finale, ora sapremo chi dovrà affrontare tra Karapetyan e Kuczera 8.🔗 Leggi su Oasport.it

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