Design Week 2026 | la forza trasformativa del suono

Durante la Design Week 2026, è stato presentato il progetto Soundsorial Design, risultato di una collaborazione tra l'azienda produttrice di dispositivi per il fumo elettronico e il marchio specializzato in tecnologia audio. L'iniziativa propone un’esperienza sensoriale in cui il suono viene percepito non solo come un elemento uditivo, ma come qualcosa di tangibile e immersivo. Il progetto invita il pubblico a vivere il suono in modo più coinvolgente e diretto.

Immaginato come un paesaggio immersivo in continua trasformazione, modellato da acqua, movimenti e voci, in cui ognuno diventa suono, questo progetto nasce come reinterpretazione inedita dello spazio contemporaneo, dove suono, luce e movimento si connettono, esplorando ciò che accade quando il suono oltrepassa i suoi confini abituali e si traduce in forme e movimenti. In questo ambiente immersivo, frequenze e vibrazioni emergono in una nuova dimensione che va ben oltre l’ascolto, fino a diventare visibili. L’installazione si modificherà nel corso dell’esposizione, diventando un archivio vivente delle interazioni che la attraverseranno. Il...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Design Week 2026: la forza trasformativa del suono Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Design Week 2026: la forza trasformativa del suonoDalla sinergia tra Iqos e Devialet è nato Soundsorial Design, un progetto che invita il pubblico a entrare in una dimensione in cui il suono non solo si ascolta, ma si avverte, si attraversa, si intui ... vanityfair.it BYD alla Milano Design Week 2026, la Dolphin Surf porta il V2L fuori dall’autoBYD partecipa alla Milano Design Week 2026 con la city car elettrica Dolphin Surf e la tecnologia Vehicle-to-Load. quotidianomotori.com Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno A - facebook.com facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com