Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano | lei e Marracash cantano Niente canzoni d'amore

Durante il Marra Block Party a Milano, Elodie è salita improvvisamente sul palco durante il concerto di Marracash. I due artisti hanno eseguito insieme la canzone Niente canzoni d'amore, attirando l'attenzione del pubblico presente. La performance è durata alcuni minuti, con i fan che hanno accolto con entusiasmo questa collaborazione inaspettata.