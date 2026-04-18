Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano | lei e Marracash cantano Niente canzoni d'amore
Durante il Marra Block Party a Milano, Elodie è salita improvvisamente sul palco durante il concerto di Marracash. I due artisti hanno eseguito insieme la canzone Niente canzoni d'amore, attirando l'attenzione del pubblico presente. La performance è durata alcuni minuti, con i fan che hanno accolto con entusiasmo questa collaborazione inaspettata.
Elodie è comparsa a sorpresa sul palco del Marra Block Party, il concerto di Marracash a Milano. I due hanno cantato Niente canzoni d'amore, per la felicità dei fan che, da tempo, aspettavano questa reunion.🔗 Leggi su Fanpage.it
Elodie - Margarita Elodie Show 2025 Live in Roma Palazzo dello Sport 06.12.2025
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