In Croazia torna il servizio militare obbligatorio | 60 giorni di addestramento e un compenso mensile di 2.200 euro

In Croazia, il servizio militare obbligatorio torna dopo 18 anni di assenza. Il 9 marzo 2026, centinaia di reclute sono state invitate a tre caserme per un addestramento di 60 giorni, con un compenso mensile di 2.200 euro. La ripresa del servizio ha coinvolto giovani che si sono presentati nelle strutture militari del Paese.

La leva è stata reintrodotta con un voto parlamentare. Riguarda i giovani che compiono 19 anni (le donne sono esentate ma possono aderire come volontarie). Fino ai 55 anni rimarranno nella riserva dell'esercito Il 9 marzo 2026 è una data storica per la Croazia: dopo 18 anni dall'abolizione della leva militare obbligatoria, centinaia di reclute sono entrate in tre caserme del Paese per l'addestramento militare di base. È quanto prevede la legge votata a ottobre dal Parlamento che ha reintrodotto il servizio militare dopo che era stato abolito nel 2008, un anno prima che il Paese entrasse nella Nato. Il servizio militare obbligatorio croato prevede due mesi di addestramento per tutti i giovani che compiono i 19 anni, ma possono essere chiamati anche gli uomini fino ai 30 anni. 🔗 Leggi su Today.it

