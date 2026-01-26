La Spiotta e Aldo Moro dalla cascina a via Fani | in aula l’ultimo mistero

L'articolo esplora il legame tra La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina di origine fino all’attentato di via Fani. Attraverso testimonianze e documenti, si approfondisce il contesto storico e i misteri ancora irrisolti. In aula, Nadia Mantovani ricorda i giorni trascorsi nel covo di Milano, offrendo uno sguardo diretto su eventi chiave e sulle vicende che hanno segnato la storia italiana.

Milano – Il ricordo di Nadia Mantovani torna al suo passato da brigatista, ai dieci giorni trascorsi con Lauro Azzolini nel covo milanese in via Monte Nevoso 8. “Non abbiamo parlato di quanto accaduto alla Spiotta. Avevamo problemi diversi, come sapete nell’appartamento avevamo il memoriale Moro”, ha spiegato ai pm di Torino De Martino, Gatti e Santoriello, che il 18 novembre 2022 l’hanno ascoltata nell’ambito delle indagini sulla sparatoria alla Cascina Spiotta, nell’Alessandrino: il blitz per liberare l’imprenditore vinicolo Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato dalle Br, che il 5 giugno 1975 si concluse con la morte dell’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e di Margherita ’Mara’ Cagol, moglie di Renato Curcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo mistero Leggi anche: Via Aldo Moro pubblica o privata? Scatta la diffida Leggi anche: Piccoli indizi di morte: il romanzo che reinventa il giallo partendo da una cravatta e dalla storia di Aldo Moro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo mistero. La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo misteroL’ex Br dell’Alasia, Antonio Savino, martedì al processo sul sequestro Gancia. Azzolini gli disse: Nel commando che rapì lo statista c’era un altro uomo ... ilgiorno.it Cascina Spiotta, c'è un nuovo mistero che porta fino al sequestro di Aldo MoroPiù che un processo, una pagina di storia che si sta riaprendo. Con un inatteso effetto-domino che arriva fino al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro. Il processo è quello sul blitz di Cascina ... rainews.it

