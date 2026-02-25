A Trepuzzi Gero Grassi presenta Aldo Moro | la verità negata
TREPUZZI - Un incontro per ricordare la figura di Aldo Moro e riflettere sugli aspetti della sua storia: a Trepuzzi, venerdì 27 febbraio, alle 18, nei locali di via Calvario, si terrà la presentazione del libro “Aldo Moro: la verità negata” scritto da Gero Grassi, direttore del mensile “Insieme. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche:
Materiali in scena: Riccardo Lestini presenta “Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro"
La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo mistero