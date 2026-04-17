Ca' Foscari è tra i migliori atenei per la ricerca secondo Anvur

Secondo l'ultima valutazione dell'Anvur, l'università Ca’ Foscari Venezia si distingue per la qualità della propria ricerca, risultando tra le migliori in Italia. Questa analisi, che rappresenta la quarta valutazione ufficiale, si basa su dati e parametri specifici riguardanti le attività di ricerca degli atenei nazionali. La classifica evidenzia le performance dell’ateneo in diversi settori di studio, confermando il suo ruolo rilevante nel panorama accademico italiano.

La ricerca dell’università Ca’ Foscari Venezia è fra le migliori in Italia: è quanto emerge dalla quarta valutazione della qualità della ricerca realizzata dall’Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. I risultati, diffusi il 16 aprile, prendono in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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