Fondazione Humanitas per la Ricerca | successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastrica

Questa sera al Grand Hotel Villa Torretta di Milano si è tenuta la seconda edizione della cena ambassador organizzata da Fondazione della Frera. L’evento, dedicato alla ricerca esofago-gastrica, ha visto numerosi ospiti e sostenitori riuniti per finanziare progetti e studi in questo campo. La serata si è conclusa con successo, confermando l’interesse e l’impegno della comunità verso la ricerca medica.

Si è svolta al Grand Hotel Villa Torretta di Milano, la seconda edizione dell'evento ambassador promosso da Fondazione della Frera “A cena con la Ricerca” a sostegno di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L'edizione del 2026 è stata dedicata alla raccolta di fondi per la Ricerca esofago-gastrica condotta dall'equipe del Professor Castoro, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici in un ambito di grande rilevanza clinica e sociale. La serata ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, con numerosi ospiti e un parterre di particolare prestigio che ha visto la presenza di esponenti del mondo istituzionale, scientifico, accademico, sociale e imprenditoriale lombardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fondazione Humanitas per la Ricerca: successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastrica Approfondimenti su Humanitas Ricerca Fondazione Humanitas Sicilia premia la ricerca dell’Isola under 40 Per Natale da Cambielli 100mila euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Humanitas Ricerca Argomenti discussi: ScienceFOR – Il cinema incontra la scienza. Fondazione Humanitas per la Ricerca: successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastricaSi è svolta al Grand Hotel Villa Torretta di Milano, la seconda edizione dell’evento ambassador promosso da Fondazione della Frera ... iltempo.it Cambielli per la ricerca scientifica: 100mila euro all’Humanitas/ Natale, gesto concreto per chi ha bisognoLa donazione di 100mila euro dal Gruppo Cambielli alla Fondazione Humanitas: il dono di Natale come gesto concreto e solidale per la ricerca scientifica IL DONO DI NATALE PER LA RICERCA: IL SOSTEGNO ... ilsussidiario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.