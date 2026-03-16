Droga nascosta in casa | in manette pusher 64enne

Un uomo di 64 anni di Caserta è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un controllo del territorio. L'uomo era in possesso di sostanze stupefacenti che sono state trovate nascosta nella sua abitazione. L'operazione si è svolta nell'ambito di un servizio mirato alla sicurezza e al contrasto dello spaccio di droga.

Sequestrati circa 57 grammi di cocaina, già suddivisa in più involucri, oltre a 1.795 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio In manette un 64enne casertano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ l’attività posta in essere dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. I fatti si sono svolti nel comune di San Marco Evangelista, dove i militari dell’Arma, hanno predisposto un servizio mirato a seguito di alcune segnalazioni riguardanti un possibile giro di spaccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Droga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro Ferentino. Con droga a bordo trenta di investire un Carabiniere per sfuggire all’arresto. 64enne già noto in manetteCronache Cittadine FERENTINO – Nella serata di ieri 6 Febbraio, a Ferentino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Droga nascosta Temi più discussi: Un chilo di cocaina nascosta nel soppalco della casa popolare al Quarticciolo; Droga in auto e nascosta in casa: arrestato dai Carabinieri 45enne nel Pescarese; Una segnalazione per lite domestica fa scoprire la droga nascosta in casa: due denunce; Blitz dei carabinieri, scoperta droga nascosta in casa: arrestati mamma e figlio. Roma, fatali le passeggiate con il cane: scoperta una donna che nascondeva 65 chili di droga in casaOstia, arrestata una 35enne romana: in casa aveva 65 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina, nascosti tra letto, cucina e mobili ... affaritaliani.it Terni, a casa del pusher droga per tutti i gusti, ketamina compresa, e 11mila euro in contanti: arrestato 37enne dominicanoTERNI - C’è anche la ketamina, droga sintetica dagli effetti devastanti, tra le sostanze sequestrate a casa di un dominicano di 37 anni arrestato ... ilmessaggero.it Droga nascosta in un garage condominiale, sequestrati oltre 15kg di marijuana a Catania https://qds.it/droga-nascosta-garage-condominiale-sequestrati-15kg-marijuana-catania/ - facebook.com facebook Droga in camera da letto: arrestato 39enne di Sindia x.com