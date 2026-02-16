Con la droga in monopattino | pusher finisce in manette

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sasso Marconi, vicino alla stazione di Borgonuovo, perché viaggiava in monopattino con della droga nascosta. I militari hanno fermato l’uomo durante un controllo e hanno scoperto che nascondeva sostanze stupefacenti nel bagagliaio dello scooter. La presenza di droga in un mezzo così piccolo e facilmente mobile ha attirato subito l’attenzione delle forze dell’ordine.

Sasso Marconi (Bologna), 16 febbraio 2026 - Un uomo di 24 anni è stato arrestato, nelle vicinanze della stazione di Borgonuovo, dai carabinieri del Nucleo operativo perché trovato in possesso di droga. I militari dell'Arma hanno fermato il pusher a bordo di un monopattino, mentre si dirigeva in stazione per prendere un treno diretto in città, perquisendolo. All'interno di un borsello legato al monopattino sono stati trovati 188 grammi di hashish, 4.000 euro in contanti, una bilancia di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente. I controlli sono stati così estesi in casa del ventiquattrenne, dove i carabinieri hanno sequestrato altri 2,3 chili di hashish e altrettanto materiale adatto al confezionamento della droga.