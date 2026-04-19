Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise ricerche | la moglie dolore immenso ma abbiamo bisogno di sapere Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Un uomo di 53 anni proveniente da Bisceglie è scomparso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno in Molise. La moglie ha espresso il suo dolore e ha invitato a continuare le ricerche, affermando di aver bisogno di sapere. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, dopo che l’incidente è avvenuto il 2 aprile in territorio di Montenero di Bisaccia. La famiglia del disperso chiede che non si interrompano le ricerche.

Il nostro dolore è immenso ma abbiamo bisogno di sapere. La signora Vanessa, moglie di Domenico Racanati, si appella perché non ai fermino le ricerche del 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile a causa del crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Nei giorni scorsi analoghi appelli erano stati rivolti dalla figlia. In effetti le ricerche vanno avanti. Anche in mare. La campata crollata, che è sotto sequestro ed è ovviamente pericolosa, potrebbe celare la verità. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, ricerche: la moglie, dolore immenso ma abbiamo bisogno di sapere Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, ricerche: la moglie, dolore immenso ma abbiamo bisogno di sapere Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Notizie correlate Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieLa figlia di Domenico Racanati, in un video , chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Leggi anche: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'appello dalla figlia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno: Non fermate le ricerche, fate il possibile per cercare mio padre; Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare; Ponte crollato sul Trigno, la figlia del pugliese disperso: Ampliate le ricerche; Crollo ponte Trigno: ricerche dello scomparso Domenico Racanati con sub e sonar. Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, Ridateci mio padre Appello in prossimità delle due settimane di ricerche di Domenico Racanati, 53enne di ...Si fa strada fra le ipotesi che l’auto con il corpo dell’uomo sia sotto la campata distrutta e crollata, per l’impeto dell’acqua del fiume Trigno. noinotizie.it Ricerche per un pescatore pugliese di 53 anni disperso. Roberti: Potrebbe essere passato nonostante la chiusura. Indagini sulle transenneUn uomo di 53 anni disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno. Ricerche in corso, indaga la Procura di Larino ... primonumero.it A oltre due settimane dal crollo del ponte sul fiume Trigno e dalle ricerche del biscegliese Domenico Racanati, la moglie Vanessa invia un appello: “Abbiamo bisogno di verità, non lasciateci soli, riportate Domenico a casa”. - facebook.com facebook Disperso nel fiume Trigno dal 2 aprile: la figlia di Domenico Racanati lancia un duro appello sui social. "Basta ritardi, mio padre è sotto le macerie del ponte. Pretendiamo rispetto e verità" x.com