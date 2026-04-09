Disperso nel crollo del ponte in Molise | la figlia non fermate le ricerche Domenico Racanati 53 anni di Bisceglie

Nel crollo del ponte in Molise, la figlia di Domenico Racanati, un uomo di 53 anni di Bisceglie, ha diffuso un video in cui chiede che le ricerche non vengano interrotte e che vengano portate avanti con maggiore intensità. Finora, le operazioni di soccorso sono ancora in corso, senza che siano stati trovati tutti i dispersi. Le autorità continuano a coordinare le attività sul luogo dell’incidente.

La figlia di Domenico Racanati, in un video, chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Ne dànnotizia Meteoweb. Ogni minuto può essere fondamentale, osserva la figlia del 53enne pugliese disperso dal 2 aprile per il crollo del ponte stradale (statale 16) che stava percorrendo nel6 viaggio verso Ortona. Quel ponte sul fiume Trigno si trova in territorio di Montenero di Bisaccia. (foto:, tratta da tweet dei vigili del fuoco ) L'articolo Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Temi più discussi: Maltempo Molise, continuano le ricerche dell’uomo disperso nel crollo del ponte sul Trigno; Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, trovata la targa della sua auto; Disperso dopo il crollo del ponte: si indaga per omicidio colposo, si cerca ancora Domenico Racanati; Individuata l'auto del disperso nel crollo del ponte Trigno, la figlia di Domenico Racanati: Non abbiamo più sue notizie. Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieLa figlia di Domenico Racanati, in un video , chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Ne dànnotizia Meteoweb. Ogni minuto può essere fondamentale, osserva la fi ... noinotizie.it Ponte sul Trigno, si cerca il biscegliese Domenico Racanati sotto il troncone crollato. La figlia: «Non fermatevi» VIDEOLe ricerche dell’uomo disperso proseguono: « Chiedo che vengano intensificate il più possibile. Mio padre merita di essere cercato senza sosta» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Una settimana di ricerche senza sosta per trovare Domenico Racanati - facebook.com facebook Disperso nel crollo del ponte sul Trigno: l’angoscia della moglie di Domenico Racanati x.com