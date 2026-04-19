Puglianello | il progetto che salva il borgo tra tradizioni e cibo

A Puglianello, un professionista sta lavorando per rinnovare la gestione degli eventi nel borgo, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo economico locale. La sua attività si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni sannite, attraverso iniziative legate alla gastronomia e alla formazione professionale, con l’intento di preservare e rilanciare le radici culturali del territorio.

A Puglianello, il professionista Rosario Di Crosta sta trasformando la gestione degli eventi in un motore di coesione sociale e rilancio economico, puntando sulla valorizzazione delle radici sannite attraverso la gastronomia e la formazione professionale. Il progetto, che parte dalla riscoperta di tradizioni millenarie per arrivare a proposte concrete per le nuove generazioni, mira a contrastare lo spopolamento dei borghi offrendo prospettive lavorative legate al territorio. Il percorso di Di Cr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglianello: il progetto che salva il borgo tra tradizioni e cibo Notizie correlate Leggi anche: Il cibo come ponte tra culture, dall'Argentina alla Romagna: un viaggio tra gusto e tradizioni Santo Stefano d’Aveto rivive il Martedì Grasso: tra pentolaccia, polenta e antiche tradizioni per rilanciare il borgo.Santo Stefano d’Aveto riscopre il Martedì Grasso: tra pentolaccia, polenta e la voglia di tradizione Santo Stefano d’Aveto, incastonato nelle colline... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Polisportiva Puglianello, chiamata a raccolta: ingresso gratuito al San Giacomo per la sfida salvezza. Al via il progetto della Regione Puglia: LA PUGLIA CHE FA LA DIFFERENZA!Al via il progetto promosso dalla Regione Puglia: LA PUGLIA CHE FA LA DIFFERENZA! Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 9.30 presso la scuola primaria G. Mameli si terrà l’incontro di presentazione agli alu ... ilikepuglia.it Puglianello, l’amministrazione: ‘Apertura isola ecologica, impegno mantenuto per il territorio’L’Amministrazione Comunale di Puglianello è lieta di annunciare l’apertura del nuovo Centro di Raccolta Comunale, attivo a partire da sabato 11 aprile 2026. Un risultato concreto – si legge nella nota ... ntr24.tv