Puglianello | il progetto che salva il borgo tra tradizioni e cibo

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Puglianello, un professionista sta lavorando per rinnovare la gestione degli eventi nel borgo, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo economico locale. La sua attività si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni sannite, attraverso iniziative legate alla gastronomia e alla formazione professionale, con l’intento di preservare e rilanciare le radici culturali del territorio.

A Puglianello, il professionista Rosario Di Crosta sta trasformando la gestione degli eventi in un motore di coesione sociale e rilancio economico, puntando sulla valorizzazione delle radici sannite attraverso la gastronomia e la formazione professionale. Il progetto, che parte dalla riscoperta di tradizioni millenarie per arrivare a proposte concrete per le nuove generazioni, mira a contrastare lo spopolamento dei borghi offrendo prospettive lavorative legate al territorio. Il percorso di Di Cr .🔗 Leggi su Ameve.eu

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