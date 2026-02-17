Santo Stefano d’Aveto rivive il Martedì Grasso | tra pentolaccia polenta e antiche tradizioni per rilanciare il borgo

A Santo Stefano d’Aveto, il Martedì Grasso torna a essere festa grazie alle tradizioni di sempre. La comunità organizza quest’anno una giornata di giochi e sapori autentici, come la pentolaccia e la polenta, per attirare visitatori e rivitalizzare il borgo. La strada principale si anima con musica e balli, mentre i residenti preparano piatti tipici per condividere un momento di allegria.

Santo Stefano d’Aveto riscopre il Martedì Grasso: tra pentolaccia, polenta e la voglia di tradizione. Santo Stefano d’Aveto, incastonato nelle colline dell’entroterra ligure, celebra oggi, 17 febbraio 2026, il Martedì Grasso con una festa che affonda le radici nella storia e nel folklore locale. Dalle 15:30 in Piazza della Vittoria, la comunità si ritroverà per la tradizionale pentolaccia e una gustosa polentata, un evento gratuito aperto a tutti che mira a valorizzare il territorio e a rinsaldare il senso di appartenenza. Un ritorno alle origini: la pentolaccia e la polenta come simboli di comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Santo Stefano d'Aveto, il Martedì Grasso si celebra il 17 febbraio con una grande festa che coinvolge tutta la comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.