Santo Stefano d’Aveto rivive il Martedì Grasso | tra pentolaccia polenta e antiche tradizioni per rilanciare il borgo
A Santo Stefano d’Aveto, il Martedì Grasso torna a essere festa grazie alle tradizioni di sempre. La comunità organizza quest’anno una giornata di giochi e sapori autentici, come la pentolaccia e la polenta, per attirare visitatori e rivitalizzare il borgo. La strada principale si anima con musica e balli, mentre i residenti preparano piatti tipici per condividere un momento di allegria.
Santo Stefano d’Aveto riscopre il Martedì Grasso: tra pentolaccia, polenta e la voglia di tradizione. Santo Stefano d’Aveto, incastonato nelle colline dell’entroterra ligure, celebra oggi, 17 febbraio 2026, il Martedì Grasso con una festa che affonda le radici nella storia e nel folklore locale. Dalle 15:30 in Piazza della Vittoria, la comunità si ritroverà per la tradizionale pentolaccia e una gustosa polentata, un evento gratuito aperto a tutti che mira a valorizzare il territorio e a rinsaldare il senso di appartenenza. Un ritorno alle origini: la pentolaccia e la polenta come simboli di comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Festa di Martedì Grasso a Santo Stefano d'Aveto con pentolaccia e polentata
A Santo Stefano d'Aveto, il Martedì Grasso si celebra il 17 febbraio con una grande festa che coinvolge tutta la comunità.
