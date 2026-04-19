A Roma, dal 24 aprile al 4 maggio 2026, si svolgerà un raduno tecnico dedicato al pugilato femminile. L’evento si terrà presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e vedrà la partecipazione di venti giovani atlete promesse. L’obiettivo è offrire loro un’opportunità di crescita e confronto in vista di futuri impegni sportivi. La manifestazione rappresenta un momento di riferimento per lo sviluppo del settore a livello nazionale.

Il futuro del pugilato femminile italiano si concentra nel cuore di Roma, dove dal 24 aprile al 4 maggio 2026 si terrà un importante raduno tecnico presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. La convocazione, definita dal responsabile tecnico delle Squadre Femminili di Itaboxing, Giulio Coletta, coinvolgerà un totale di 20 giovani atlete suddivise tra le categorie Under 17 e Under 19. La struttura tecnica e la composizione dei gruppi. L’organizzazione del ritiro vede protagonista il coordinamento di Giulio Coletta, che guida lo staff tecnico per entrambe le fasce d’età. Per quanto riguarda la categoria Under 17, il gruppo sarà composto da 12 atlete, affiancate dai tecnici Carmine Cirillo, Michela Ritardo e Michele Cirillo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pugilato: 20 giovani promesse a Roma per il futuro delle azzurre

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