A Città di Castello, giovani atleti si preparano a solcare il Tevere con una canoa nuova di zecca, simbolo di impegno e prospettive future. L'evento vede protagonisti ragazzi di diverse età che si allenano per competizioni imminenti, mentre l'amministrazione locale ha messo a disposizione le attrezzature per sostenere questa disciplina. La canoa rappresenta anche un investimento nel settore sportivo giovanile della zona.

CITTÀ DI CASTELLO - Una canoa nuova fiammante come simbolo di speranza e investimento nel futuro: è questo il premio più originale assegnato col 33mo trofeo “Maurizio Bianconi“ inserito nella gara nazionale di Canoa Kayak che animerà le acque del Tevere a Città di Castello sabato e domenica 22 marzo. A differenza delle classiche coppe, questa imbarcazione viene assegnata alla società che più ha investito nel settore giovanile, rendendo omaggio alla memoria di Bianconi, indimenticato campione tifernate. La gara nazionale, che include anche la 24esima Coppa Primavera e l’11esimo Trofeo Master, vedrà la partecipazione in tutto di oltre 230 atleti provenienti da otto regioni italiane, portando sulle rive del fiume nomi di calibro internazionale come Giulia Formenton e le sorelle Alice e Cecilia Panato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una canoa per il futuro. Giovani promesse sul Tevere

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