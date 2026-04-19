Pugilato femminile Coletta convoca 20 azzurre per il raduno U17-U19 al CSOE di Roma

Dal 24 aprile al 4 maggio, venti pugili donne si riuniscono presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma per un raduno di preparazione. Il gruppo è composto da dodici atlete Under 17 e otto nella categoria Under 19. L’allenatore ha convocato le atlete per un periodo di allenamenti e verifiche, in vista di eventuali impegni ufficiali. La struttura ospitante si trova nel cuore della capitale italiana.

Dal 24 aprile al 4 maggio il gruppo si ritrova presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Dodici atlete per la categoria Under 17, otto per la Under 19. Staff tecnico guidato dal RT Giulio Coletta Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Playoff NBA, Lakers avanti su Houston. Successi anche per Denver e New York Atletica, Ali riparte da Addis Abeba: terzo posto nei 100 metri con 10.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate L’Italia del futuro vince con le selezioni U19, U18 e U17: ora tocca alla Nazionale di GattusoMentre la Nazionale di Gennaro Gattuso insegue il pass per i Mondiali 2026, le selezioni giovanili mandano segnali positivi: vittorie importanti per... Boxe, Italia U15 maschile al training camp di Lignano Sabbiadoro: Patrizio Oliva convoca 15 pugili per il raduno di aprileLa Nazionale italiana di boxe Under 15 maschile si prepara al prossimo appuntamento con un training camp di dieci giorni a Lignano Sabbiadoro.