Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol col Paris Fc nella vittoria contro il Le Havre, in una gara fondamentale per la salvezza. A fornirgli l'assist un altro italiano, il difensore Diego Coppola, arrivato in Francia a gennaio in prestito dal Bighton. Ecco la nostra intervista esclusiva con l'ex attaccante della Lazio, che ci ha parlato della sua vita in Francia e della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immobile, primo gol col Paris Fc: "Ligue 1 dura, ottimista per l'Italia al Mondiale"

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