Immobile primo gol col Paris Fc | Ligue 1 dura ottimista per l' Italia al Mondiale
Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol col Paris Fc nella vittoria contro il Le Havre, in una gara fondamentale per la salvezza. A fornirgli l'assist un altro italiano, il difensore Diego Coppola, arrivato in Francia a gennaio in prestito dal Bighton. Ecco la nostra intervista esclusiva con l'ex attaccante della Lazio, che ci ha parlato della sua vita in Francia e della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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