Il Paris Fc imita il Psg | da Coppola a Immobile spese pazze in Serie A per decollare

Il Paris FC fa il suo nome e si getta nel mercato italiano come ha fatto il Paris Saint-Germain. Dopo aver speso milioni per portare a Parigi giocatori come Verratti, Thiago Silva e Kvara, ora anche il club francese sembra aver preso esempio e punta a copiare le mosse del grande rivale. In Italia, tra le spese pazze ci sono già stati acquisti importanti, come Coppola e Immobile, con l’obiettivo di rafforzarsi e puntare in alto. La corsa ai giocatori italiani non si ferma, e l’impressione è che anche il Paris FC voglia fare il suo

Cambiano due lettere, ma la sostanza è la stessa. Anche il Pfc, come a suo tempo il Psg, si affida al calcio italiano per iniziare a costruire il nuovo corso. L'arrivo previsto di Ciro Immobile nell'altro club della capitale, consolida infatti la strategia all'italienne del club dei miliardari Arnault che ormai conta in rosa pure Diego Coppola, Luca Koleosho e altri due ex della Serie A, Maxime Lopez e Jonathan Ikoné. L'obiettivo è quello di accelerare il processo di salvezza in Ligue 1 e poi mettere basi forti all'espansione prevista per gli anni a venire. In tal senso, anche si tratta di prestiti, il Paris Football Club ha puntato sui giovani Coppola e Koleosho, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2004. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

