Il campo largo critica la riforma della giustizia, definendola firmata da P2. Un esponente afferma che suo padre riteneva la politica italiana spesso influenzata dalle sue idee e che la questione della separazione delle carriere, oggi al centro di un referendum, rappresenta una questione nota da tempo. La dichiarazione è stata rilasciata il 2 marzo 2026 a Roma.

Roma, 2 marzo 2026 – Apriti cielo. “Mio padre sosteneva che la politica italiana spesso si appropriava delle sue idee” e “la questione della separazione delle carriere non è un tema nuovo e il fatto che oggi sia al centro di un referendum rispecchia la lungimiranza di mio padre”. Il problema è che queste parole le ha dette, sul Fatto Quotidiano, il figlio del Gran Maestro della P2 Licio Gelli, Maurizio. Un cognome, per usare un eufemismo, ingombrante. Parole che scatenano la reazione del centrosinistra. Il primo a parlare è il deputato dem Andrea De Maria: “Nordio e le forze politiche di governo dicano parole chiare sulla loggia P2 e si dissocino in modo netto da riferimenti di questo genere”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il campo largo attacca: “Riforma della giustizia firmata P2”

Landini fa un comizio e “benedice” lo Spin Time. Poi attacca governo e riforma della giustiziaQuale luogo se non il centro sociale Spin Time per ospitare «due giorni di dibattito e confronto tra la Cgil e i giovani».

Riforma della Giustizia, l’avvocato Rosario Capasso in campo: “Votare Sì per un processo realmente equo”Il dibattito sulla riforma della giustizia si arricchisce di un contributo autorevole.

Tutto quello che riguarda Riforma della.

Temi più discussi: Nuova legge elettorale, il campo largo all’attacco: Il centrodestra la usa per bloccare il referendum; Il centrosinistra attacca: 'La riforma elettorale è una super-truffa', cresce l'ipotesi primarie; Legge elettorale, il 'campo largo' dice no al testo della maggioranza ma si è aperta la partita della leadership; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta.

Il campo largo attacca: Riforma della giustizia firmata P2Roma, 2 marzo 2026 – Apriti cielo. Mio padre sosteneva che la politica italiana spesso si appropriava delle sue idee e la questione della separazione delle carriere non è un tema nuovo e il fatto ... quotidiano.net

Legge elettorale, il 'campo largo' dice no al testo della maggioranza ma si è aperta la partita della leadershipDopo il deposito della riforma proporzionale, il centrosinistra è costretto ad accelerare su candidato premier, e riparte la discussione sulle primarie. Una questione che complica la costruzione dell ... rtl.it

Riforma della giustizia, in Umbria un ciclo di incontri a sostegno del Sì Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook

Licio Gelli, il figlio: “Con la riforma della giustizia si realizzano le idee di mio padre” x.com