Provincia Catanzaro | 2,6 milioni per la Pre Sila e nuovi piani per i Comuni

La provincia di Catanzaro ha stanziato 2,6 milioni di euro per il potenziamento della Pre Sila e ha annunciato nuovi piani di intervento per i Comuni della zona. Il consigliere provinciale ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’ente come supporto pratico alle amministrazioni locali, concentrandosi sulla gestione e sulla capacità amministrativa, evitando divisioni di carattere ideologico.

Il consigliere provinciale Tommaso Berlingò ha delineato una strategia politica volta a trasformare l’ente di Catanzaro in un supporto operativo e concreto per le amministrazioni locali, puntando sulla capacità amministrativa piuttosto che sulle divisioni ideologiche. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare la Provincia a un ruolo centrale, agendo come un motore per i Comuni attraverso interventi pratici che vadano dalle zone del Reventino fino alle aree dello Ionio, includendo anche il versante lametino e quello catanzarese. Dalla Pre Sila alla viabilità: la gestione dei fondi e del territorio. L’azione politica di Berlingò si poggia su risultati già contabilizzati nel corso degli ultimi due anni, con particolare riferimento all’area della Pre Sila.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Provincia Catanzaro: 2,6 milioni per la Pre Sila e nuovi piani per i Comuni Notizie correlate Scuole sicure: la Provincia di Catanzaro investe 21 milioniLa Provincia di Catanzaro ha dato il via libera al Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, un documento programmatico che assegna... Puglia: 2 milioni per il cinema e nuovi piani per salute e scuolaLa Giunta della Regione Puglia ha approvato, nella seduta di oggi venerdì 10 aprile 2026, una serie di interventi strutturali che toccano i pilastri... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Catanzaro-Modena 2-2: Mendes colpisce nella nebbia; Elezioni provinciali Catanzaro, ricorso al Tar contro l'elezione di Lidia Vescio; Le pagelle di Catanzaro - Modena | Provvidenza Mendes, Adorni in chiaroscuro. Pezzolato c'è; Tabellino partita Campobasso vs Catanzaro. Provincia Catanzaro, Berlingò: Più fatti e meno slogan, al fianco dei ComuniPiù fatti e meno slogan, la Provincia torni a essere il motore dei Comuni. È la linea indicata da Tommaso Berlingò, che traccia le priorità del proprio impegno in Consiglio provinciale. catanzaroinforma.it Terremoto oggi Catanzaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa leggera anche a GrossetoUna scossa di terremoto oggi in provincia di Catanzaro, un'altra invece in quella di Grosseto: ecco gli eventi sismici delle ultime ore Dopo le numerose scosse di terremoto oggi in provincia di ... ilsussidiario.net Catanzaro, insediato il nuovo Consiglio provinciale. facebook