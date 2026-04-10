Puglia | 2 milioni per il cinema e nuovi piani per salute e scuola

La Giunta della Regione Puglia ha approvato un finanziamento di due milioni di euro destinato al settore cinematografico. L’atto è stato formalizzato durante la seduta di venerdì 10 aprile 2026. Contestualmente, sono stati avviati nuovi programmi relativi ai settori salute e scuola. La delibera riguarda interventi specifici per sostenere la crescita culturale e migliorare i servizi pubblici. La decisione coinvolge diverse aree di intervento per promuovere lo sviluppo regionale.

La Giunta della Regione Puglia ha approvato, nella seduta di oggi venerdì 10 aprile 2026, una serie di interventi strutturali che toccano i pilastri del benessere sociale e della produzione culturale, stanziando risorse per il cinema, definendo i nuovi vertici della sanità regionale e pianificando l’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità uditiva. Il provvedimento affronta contemporaneamente la gestione delle grandi rassegne audiovisive, la governance dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale e la formazione specialistica per il supporto agli alunni sordi. Il cinema pugliese si consolida come polo produttivo grazie a un fondo triennale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: 2 milioni per il cinema e nuovi piani per salute e scuola Cinema e salute mentale tornano a dialogare grazie alla rassegna "Cinema Anima Mente"Dal 21 febbraio al 28 marzo al Cinema Eliseo torna alla sua 19esima edizione la rassegna cinematografica “CinemAnimaMente”. Argomenti più discussi: Numeri record per gli aeroporti della Puglia: nel 2026 superati i 2 milioni di passeggeri; Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla Regione; Aeroporti di Puglia, oltre 2 milioni di passeggeri nei primi tre mesi del 2026; Aeroporti, in Puglia oltre 2 milioni di passeggeri nei primi mesi del 2026. Regione Puglia, al via l’avviso da 2,2 milioni per i Centri Servizi Famiglie: nuovi hub di innovazione sociale sul territorioBARI – Rafforzare e innovare i servizi dedicati alle famiglie su tutto il territorio regionale. È questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico Centro Servizi Famiglie – hub di innovazione sociale, p ... giornaledipuglia.com Il governo ha deciso lo stato di emergenza e stanziato 50 milioni di euro per i danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia x.com Collegamenti ancora interrotti da questo versante verso Monteleone di Puglia #SavignanoIrpino - facebook.com facebook