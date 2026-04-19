’Pronto Amico’ al fianco dei deboli | La vera essenza del volontariato

Ieri mattina a Codigoro si è tenuta l’assemblea dell’associazione di volontariato “Pronto Amico”. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi volontari che si dedicano all’assistenza dei soggetti più vulnerabili. Durante la riunione sono stati illustrati i progetti in corso e le iniziative future, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle persone in difficoltà. L’associazione si impegna quotidianamente per offrire aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Si svolta ieri mattina a Codigoro l’assemblea dell’associazione di volontariato " Pronto Amico ", presieduta da Adolfo Leone e con la presenza del vicesindaco Francesco Fabbri, dedita all’accompagnamento delle persone che necessitano di visite, anziane o con disabilità, che necessitano di visite mediche. Un’associazione in salute con 63 soci volontari e un parco macchine composto di 8 automezzi che per l’accompagnamento ai presidi territoriali, regionali e fuori regione ha effettuato 2,265 viaggi per un totale di 145.699 chilometri percorsi. Lo scorso anno c’è stato un notevole incremento delle offerte da parte dei trasportati e in memoria dei defunti, mentre le spese sostenute e i proventi si equivalgono e ammontano a circa 70mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Pronto Amico’ al fianco dei deboli: "La vera essenza del volontariato" Notizie correlate Accademia dello Sport 1976-2026: da 50 anni al fianco dei più deboliL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, alla scoperta della vera essenza del cantautoreSaranno tre le giornate cinematografiche dedicate al biopic che celebra uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ’Pronto Amico’ al fianco dei deboli: La vera essenza del volontariato; Tresor Attempto Racing cala il tris: Clementi Pisani, Di Folco e Viglietti pronti alla sfida 2026; Mondiale endurance, si parte! Giovinazzi: Ferrari, pronti al bis iridato. E voglio finalmente Sinner in pista; Magyar: 'Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave'. Da Mosca niente congratulazioni. ’Pronto Amico’ al fianco dei deboli: La vera essenza del volontariatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it #TemptationIsland: #MarcoRaffaelli fa una dedica pubblica al suo amico #RosarioGuglielmi "Non sono mai stato bravissimo con le parole, ma oggi ti dedico due righe. Sei una di quelle persone rare: intelligente, con un cuore grande e sempre pronto ad esser - facebook.com facebook