Franco Battiato Il lungo viaggio alla scoperta della vera essenza del cantautore
Tre giorni di proiezioni per il biopic su Franco Battiato. La rassegna vuole mostrare la vera essenza del cantautore, raccontando le tappe più significative della sua carriera e della sua vita. Gli appassionati avranno l’opportunità di vedere filmati inediti e testimonianze di chi l’ha conosciuto. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando fan e curiosi da tutta Italia.
Saranno tre le giornate cinematografiche dedicate al biopic che celebra uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Dopo l’anteprima tenutasi lo scorso 22 gennaio a Milano, Franco Battiato. Il lungo viaggio, arriva nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta è coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures. Dopo l’uscita in sala è stata annunciata anche la trasmissione in prima serata su Rai 1, con la data indicativa di domenica 1 marzo 2026, oltre alla disponibilità su RaiPlay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Franco Battiato Il Lungo Viaggio
“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: il film sulla vita del cantautore arriva al cinema e poi su Rai 1
Franco Battiato. Il lungo viaggio, recensione: un grande Dario Aita veste i panni di Franco Battiato in questo racconto umano e musicale
Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano.
Franco Battiato. Il lungo viaggio, film di Renato De Maria - Teaser Trailer
Ultime notizie su Franco Battiato Il Lungo Viaggio
Argomenti discussi: Franco Battiato - Il lungo viaggio, il film sul cantautore; Arriva al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio. Evento speciale solo il 2, 3 e 4 febbraio; Franco Battiato. Il lungo viaggio il film di Renato De Maria con Dario Aita; Franco Battiato. Il lungo viaggio, la recensione del film.
Renato De Maria: «Ho raccontato un Franco Battiato libero, ma soprattutto vivo»Il 2, 3 e 4 febbraio arriva al cinema 'Franco Battiato - Il lungo viaggio', non un biopic ma una biografia meravigliosamente sghemba, come solo il regista di 'Paz!' avrebbe potuto darci. Ne abbiamo ... rollingstone.it
Franco Battiato. Il lungo viaggio: il film sulla vita del cantautore arriva al cinema e poi su Rai 1Franco Battiato. Il lungo viaggio: il film che racconta la vita del cantautore arriva prima al cinema e poi in onda su Rai 1 ... superguidatv.it
askanews. . La mostra su Franco Battiato al Maxxi di Roma - facebook.com facebook
La mostra su Franco Battiato al Maxxi di Roma x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.