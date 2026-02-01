franco battiato il lungo viaggio alla scoperta della vera essenza del cantautore

Tre giorni di proiezioni per il biopic su Franco Battiato. La rassegna vuole mostrare la vera essenza del cantautore, raccontando le tappe più significative della sua carriera e della sua vita. Gli appassionati avranno l’opportunità di vedere filmati inediti e testimonianze di chi l’ha conosciuto. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando fan e curiosi da tutta Italia.

Saranno tre le giornate cinematografiche dedicate al biopic che celebra uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Dopo l’anteprima tenutasi lo scorso 22 gennaio a Milano, Franco Battiato. Il lungo viaggio, arriva nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta è coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures. Dopo l’uscita in sala è stata annunciata anche la trasmissione in prima serata su Rai 1, con la data indicativa di domenica 1 marzo 2026, oltre alla disponibilità su RaiPlay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Franco Battiato Il Lungo Viaggio

Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano.

Franco Battiato. Il lungo viaggio, film di Renato De Maria - Teaser Trailer

Ultime notizie su Franco Battiato Il Lungo Viaggio

